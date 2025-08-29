Мессенджер MAX
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 августа, 07:38

В Россию завезли лихорадку чикунгунья, свирепствующую в Азии

Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frank60

Роспотребнадзор сообщил о выявлении первого в этом году завозного случая лихорадки чикунгунья в РФ. Заболевший прилетел после отдыха на Шри-Ланке.

На следующий день после возвращения пациент обратился к врачам, и его забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести. ПЦР-тест показал положительный результат на вирус чикунгунья, хотя госпитализировали его с подозрением на лихорадку денге.

Однако рисков распространения инфекции в стране нет, считают в Роспотребнадзоре, так как лихорадка передаётся только через укусы насекомых.

Напомним, что лихорадка свирепствует в Китае. В начале августа в провинции Гуандун её подхватили почти 3000 человек, и с тех пор число заболевших только растёт. Из-за распространения чикунгуньи в КНР вернули антиковидные ограничения. А в России уже приступили к разработке вакцины от лихорадки.

Александра Вишнякова
