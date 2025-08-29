В Россию завезли лихорадку чикунгунья, свирепствующую в Азии
Роспотребнадзор сообщил о выявлении первого в этом году завозного случая лихорадки чикунгунья в РФ. Заболевший прилетел после отдыха на Шри-Ланке.
На следующий день после возвращения пациент обратился к врачам, и его забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести. ПЦР-тест показал положительный результат на вирус чикунгунья, хотя госпитализировали его с подозрением на лихорадку денге.
Однако рисков распространения инфекции в стране нет, считают в Роспотребнадзоре, так как лихорадка передаётся только через укусы насекомых.
Напомним, что лихорадка свирепствует в Китае. В начале августа в провинции Гуандун её подхватили почти 3000 человек, и с тех пор число заболевших только растёт. Из-за распространения чикунгуньи в КНР вернули антиковидные ограничения. А в России уже приступили к разработке вакцины от лихорадки.