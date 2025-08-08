В России приступили к разработке вакцины от лихорадки чикунгунья

В России началась работа над вакциной против лихорадки чикунгунья — заболевания, известного как «болезнь согнутых» из-за мучительных суставных болей, заставляющих пациентов принимать разные интересные позы. Институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подготовил заявку на запуск проекта по разработке препарата, сообщает SHOT.

Исследователи из отдела вирусологии, специализирующегося на близкородственных вирусах, уже обладают современными вакцинными платформами, которые позволяют оперативно создавать новые лекарства. Микробиолог Александр Гинцбург отмечает, что при одобрении заявки и проведении доклинических испытаний на это уйдёт не более двух лет. После чего вакцина будет храниться в резерве, чтобы в дальнейшем выйти на клинические испытания.

Сейчас специалисты имеют чёткое представление о том, как противостоять угрозе лихорадки чикунгунья. Хотя теоретически вирус может проникнуть на территорию России, для его устойчивого распространения необходимы подходящие условия для размножения комаров-переносчиков.