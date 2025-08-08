Туристы в Азии меняют купальники на «бронежилеты» от комаров из-за лихорадки Чикунгунья

Рост числа заболевших лихорадкой Чикунгунья в Китае и странах Юго-Восточной Азии вызывает тревогу среди российских туристов. Многие отдыхающие пересматривают привычный гардероб, отдавая предпочтение закрытой одежде вместо лёгких купальников, а также настойчиво требуют установки москитных сеток в гостиничных номерах. Об этом сообщает SHOT.





Путешественники всё чаще отказываются от аренды частных вилл, отдавая предпочтение отелям, где регулярно проводят обработку помещений инсектицидами. Такая практика значительно снижает риск укусов комаров, которые могут заразить инфекцией.

Особенность лихорадки чикунгунья в том, что её переносчики наиболее активны в дневное время. Поэтому туристы стараются проводить как можно больше времени в номерах с установленными москитными сетками. Если защиты нет, гости требуют её немедленно установить.

Медики напоминают: эффективной защитой от чикунгуньи служат стандартные меры, схожие с профилактикой денге. Рекомендуется применять местные репелленты, разработанные специально для борьбы с комарами-переносчиками. Также важно избегать влажных мест и регулярно избавляться от стоячей воды в вёдрах, горшках и других ёмкостях, где насекомые откладывают яйца.