Вирусолог Альтштейн раскрыл, грозит ли России пандемия 2.0 из-за новой «китайской чумы»

Вирус Чикунгунья, известный с середины прошлого века, вызывает высокую температуру, сильные боли в суставах и другие тяжёлые симптомы. О его особенностях и рисках распространения в России вслед за Китаем Life.ru рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Возбудитель передаётся через укусы определённых видов комаров, которые редко встречаются в российских широтах по сравнению с тропическими регионами. По словам Альтштейна, из-за этого масштабных вспышек заболевания в стране не ожидается.

«Вирус не передаётся с людьми потому, что ему нужны определённые эти комары. Это не работает так, чтобы переносить этот вирус путём передачи через лёгочные пути, когда люди общаются. Здесь способ передачи вируса гораздо более трудный, и поэтому большой эпидемии быть не может», — отметил профессор.

Основные симптомы заражения включают в себя лихорадку до 40 градусов, ломоту в мышцах и суставах, головную боль, тошноту, сыпь и общую слабость. Вирусолог подчеркнул, что вакцины против Чикунгуньи до сих пор не разработано, так как ранее инфекция не представляла глобальной угрозы.

Кроме того, смертоносность этого вируса невелика. Но пожилые люди, люди, у которых пониженный иммунитет, могут и умереть от лихорадки. Чтобы вирус появился вспышкой у нас в России, нам надо завезти не больных путешественников, а комаров в больших количествах. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.