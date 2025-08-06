Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке Чикунгуньи в Китае

Роспотребнадзор усилил мониторинг ситуации с лихорадкой чикунгунья в Китае. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, риски завоза инфекции на территорию России пока что сохраняются.

По данным международных СМИ, в китайской провинции Гуандун зафиксировано уже более 7 тысяч случаев заболевания. Местные власти ввели карантинные меры, сопоставимые с антиковидными ограничениями. В ведомстве подчеркивают, что продолжают анализировать эпидемиологическую ситуацию и оценивать потенциальные угрозы для РФ.

В ведомстве подчеркнули, что на российских границах уже работает система «Периметр», автоматически выявляющая путешественников с симптомами инфекционных заболеваний. Отмечается, что Россия полностью обеспечена отечественными тест-системами для диагностики этого заболевания. Специалисты ведомства также ведут постоянный мониторинг популяций комаров-переносчиков. По данным на текущий момент, эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной, угрозы распространения лихорадки не зафиксировано.

Чикунгунья – это вирусная болезнь, которая передается человеку через укусы инфицированных комаров рода Aedes. У заболевших температура тела подскакивает до 40 градусов, а также появляется сыпь, тошнота, слабость, головная боль и неприятные ощущения в мышцах. Она передавалась в 119 странах мира, подвергая риску 5,6 миллиарда человек.