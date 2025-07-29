В Центре Гамалеи рассказали о симптомах клещевого риккетсиоза, заболеваемость которым растёт в России

Россиян предупредили, что в настоящее время растёт число пациентов, которые заразились риккетсиозом — опасным заболеванием, переносимым клещами. В беседе с Life.ru руководитель отдела природно-очаговых инфекций, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной отметил, что увеличение выявляемости риккетсий в опасных кровососущих может быть связано с использованием более совершенных генетических методов.

Специалист подчеркнул, что паниковать не следует, так как при своевременном начале лечения антибиотиками прогноз течения болезни в целом благоприятный.

Риккетсиозы могут протекать тяжело у младенцев, возрастных пациентов, а также при наличии хронических заболеваний (диабет, метаболический синдром, ослабленный иммунитет и др.). Алексей Костарной Ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи

Костарной отметил, что к типичным симптомам риккетсиозов относятся первичный аффект, лихорадка, лимфаденопатия и сыпь. Он добавил, что в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России разработана первая отечественная тест-система для диагностики риккетсиозов, которая называется «РиккГам-ИФА».

Также, по словам специалиста, в настоящее время вакцины для профилактики клещевых риккетсиозов не существует ни на российском, ни на мировом рынках.

Для защиты от клещей эксперт посоветовал соблюдать общие меры предосторожности, в том числе отдавать предпочтение светлой закрытой одежде. Её обязательно нужно заправлять, не оставляя открытых участков кожи во время отдыха на природе, где особенно велик риск встретиться с клещами.

Одежду и обувь обрабатывайте акарицидными аэрозолями. После прогулки в неблагополучном по клещевым инфекциям районе проведите самоосмотр. Алексей Костарной Ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи

Как правильно действовать после укуса клеща

Алексей Костарной отметил, что в случае обнаружения на себе присосавшегося клеща не нужно пытаться самостоятельно его извлечь. Эксперт советует как можно быстрее обратиться за квалифицированной помощью.

«При самостоятельном извлечении клеща части его ротового аппарата могут остаться в коже пострадавшего. Необходимо обратиться в травматологический пункт, где врач безопасно удалит клеща, назначит необходимые анализы», — подчеркнул специалист.

Также собеседник Life.ru отметил, что лечение риккетсиоза должно осуществляться под контролем врача-инфекциониста и зачастую — непосредственно в медицинском учреждении. Для лечения данного опасного заболевания применяют этиотропную терапию антибиотиками; детям или беременным женщинам назначают другие антибиотики.

Для риккетсиоза характерно, как правило, наличие следующих симптомов: лихорадка, сыпь, острая головная боль, спутанность сознания, нетипичное покраснение, припухлость или корочка на коже.

Риккетсии — представители нормального микробиома иксодовых клещей. В России риккетсиозы (сибирский клещевой тиф, астраханская пятнистая лихорадка, другие риккетсиозы) ежегодно регистрируются в различных регионах: в Астраханской области, Сибири (Новосибирская и Иркутская области, Алтайский край, в республиках Алтай, Хакасия, Тыва), на Дальнем Востоке (Хабаровский и Приморский края). Большинство эндемичных по клещевым риккетсиозам регионов России являются популярными туристическими направлениями.