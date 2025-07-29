Россиянам назвали симптомы ещё одной опасной клещевой инфекции — риккетсиоза

Риккетсиоз — болезнь, передающаяся через укусы клещей, активных с апреля по октябрь. Как рассказал «Ленте.ру» старший научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов, недуг проявляется резким повышением температуры до 38-40 градусов, сильным ознобом, слабостью, потерей аппетита, головной, суставной и мышечной болью, тошнотой и рвотой.

«В месте укуса часто образуется характерная темная корочка (струп), а позже появляется сыпь», — сказал он.

Инкубационный период варьируется от 1 до 16 дней, но при тяжёлом течении сокращается до 1–2 суток. По словам эксперта, в первом полугодии 2025 года уровень инфицированности клещей риккетсиями не превышает средних показателей последних десяти лет. Для защиты от укусов Макенов советует использовать репелленты, носить защитную одежду и тщательно осматривать тело после прогулок в лесу или парках.