В Китае стремительно распространяется опасный вирус, инфицированных – почти 3000

В китайской провинции Гуандун за период с 27 июля по 2 августа зарегистрировали 2892 новых случая заболевания лихорадкой чикунгунья, при этом ни одного летального исхода или тяжёлого осложнения не зафиксировано, сообщает издание Global Times.

Большая часть заболевших – 2770 человек – приходится на город Фошань, где ситуация вызывает особую озабоченность. Ещё 65 новых пациентов выявлено в соседнем Гуанчжоу. В ответ на рост заболеваемости заместитель главы национальной комиссии здравоохранения Китая Шэнь Хунбин вместе с группой экспертов посетил Фошань в выходные дни.

Во время визита он подчеркнул необходимость усиления санитарных мероприятий и ликвидации очагов размножения комаров рода Aedes, которые являются переносчиками вируса. Такие меры призваны остановить дальнейшее распространение инфекции.

Лихорадка чикунгунья – вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров Aedes. Специфической терапии при этой болезни нет, а симптомы включают высокую температуру, интенсивные суставные боли и кожные высыпания. Несмотря на значительное число инфицированных, тяжёлых случаев и смертей удалось избежать, что свидетельствует о своевременной реакции местных властей и медиков.