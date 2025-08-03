В Китае стремительно распространяется опасный вирус, инфицированных – почти 3000
За неделю в китайской провинции Гуандун почти 3000 человек подхватили чикунгунью
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В китайской провинции Гуандун за период с 27 июля по 2 августа зарегистрировали 2892 новых случая заболевания лихорадкой чикунгунья, при этом ни одного летального исхода или тяжёлого осложнения не зафиксировано, сообщает издание Global Times.
Большая часть заболевших – 2770 человек – приходится на город Фошань, где ситуация вызывает особую озабоченность. Ещё 65 новых пациентов выявлено в соседнем Гуанчжоу. В ответ на рост заболеваемости заместитель главы национальной комиссии здравоохранения Китая Шэнь Хунбин вместе с группой экспертов посетил Фошань в выходные дни.
Во время визита он подчеркнул необходимость усиления санитарных мероприятий и ликвидации очагов размножения комаров рода Aedes, которые являются переносчиками вируса. Такие меры призваны остановить дальнейшее распространение инфекции.
Лихорадка чикунгунья – вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров Aedes. Специфической терапии при этой болезни нет, а симптомы включают высокую температуру, интенсивные суставные боли и кожные высыпания. Несмотря на значительное число инфицированных, тяжёлых случаев и смертей удалось избежать, что свидетельствует о своевременной реакции местных властей и медиков.
Ранее Life.ru сообщал, что в Китае борются с небывалой вспышкой вируса чикунгунья. В неделю сейчас там заболевают около трёх тысяч человек. При этом болезнь распространилась далеко за пределы страны. К примеру, случаи уже фиксировались во Франции и Италии.