Учёные нашли в Тихом океане вирус с рекордно длинным хвостом

В Тихом океане учёные нашли вирус под названием PelV-1, отличающийся от остальных рекордно длинным хвостом. Данное исследование опубликовано на портале bioRxiv.

PelV-1 поразил экспертов своей особенностью — гигантский размер и два отростка. Один хвост длинный, простирающийся до 2,3 микрометра, который примерно в 19 раз больше, чем у SARS-CoV-2, а другой короткий и толстый, выходящий из противоположной стороны. По своему внешнему виду PelV-1 напоминает ската.

Вирус поражает морской фитопланктон Pelagodinium, которым питаются зоопланктон и рыбы в субтропическом круговороте в Северной части Тихого океана. Благодаря своему длинному отростку он может проникать в клетки Pelagodinium. Помимо этого в геноме PelV-1 нашли метаболические гены, отвечающие за энергетические процессы и светочувствительность. Это говорит о том, что вирус приспособлен к жизни в освещённом верхнем слое океана. Находка вызвала интерес в научном сообществе. Ведь подобные открытия помогают лучше понять устройство жизни в океане.