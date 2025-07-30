Учёные нашли в Тихом океане вирус с рекордно длинным хвостом
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В Тихом океане учёные нашли вирус под названием PelV-1, отличающийся от остальных рекордно длинным хвостом. Данное исследование опубликовано на портале bioRxiv.
PelV-1 поразил экспертов своей особенностью — гигантский размер и два отростка. Один хвост длинный, простирающийся до 2,3 микрометра, который примерно в 19 раз больше, чем у SARS-CoV-2, а другой короткий и толстый, выходящий из противоположной стороны. По своему внешнему виду PelV-1 напоминает ската.
Вирус поражает морской фитопланктон Pelagodinium, которым питаются зоопланктон и рыбы в субтропическом круговороте в Северной части Тихого океана. Благодаря своему длинному отростку он может проникать в клетки Pelagodinium. Помимо этого в геноме PelV-1 нашли метаболические гены, отвечающие за энергетические процессы и светочувствительность. Это говорит о том, что вирус приспособлен к жизни в освещённом верхнем слое океана. Находка вызвала интерес в научном сообществе. Ведь подобные открытия помогают лучше понять устройство жизни в океане.
Ранее стало известно, что исследователи из Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Скрябина РАН нашли неизвестный фермент из микроорганизма Lysobacter capsici, который может стать основой для разработки новых противомикробных средств. Этот фермент эффективно разрушает клеточные стенки бактерий по сравнению с другими аналогичными белками.