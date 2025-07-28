«Убийцу бацилл» обнаружили учёные в Московской области

Неизвестный фермент из микроорганизма Lysobacter capsici, который может стать основой для разработки новых противомикробных средств, нашли исследователи из Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН. Этот фермент эффективно разрушает клеточные стенки бактерий по сравнению с другими аналогичными белками, сообщили РИА «Новости» в Российском научном фонде.

Разрушение клеточных стенок приводит к гибели бактерий, и они не способны выработать устойчивость к этому воздействию, как это происходит с некоторыми антибиотиками. Учёные ИБФМ РАН установили, что бактерии Lysobacter capsici производят ранее неизвестный науке фермент, который оказывает разрушительное действие на стенки бактериальных клеток.

«В настоящее время мы выделили и описали 12 внеклеточных ферментов Lysobacter capsici, среди них есть ферменты, противодействующие стрептококкам, стафилококкам и энтерококкам, включая устойчивые к антибиотикам штаммы патогенных бактерий (супербактерии), а новый, тринадцатый, особенно эффективен против бацилл», — рассказала старший научный сотрудник лаборатории биохимии клеточной поверхности Ирина Кудрякова.

Препарат с новым ферментом — амидазой Ami — способен разрушать клетки возбудителей пищевых отравлений и может быть использован в борьбе с сибирской язвой. Учёные также выявили ген, отвечающий за производство этого белка, что позволяет «встраивать» его в клетки Lysobacter capsici и увеличивать количество вырабатываемого белка.

На следующем этапе исследователи получили достаточное количество фермента Ami для его детального изучения. С применением оригинальных молекулярно-генетических методов учёные смогли заставить клетки Lysobacter capsici производить необходимое количество амидазы. Фермент показал высокую антимикробную активность против ряда патогенных бактерий, включая антибиотикоустойчивые штаммы, добавили в РНФ.