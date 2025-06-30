Российские учёные разработали соединение на основе солодки для лечения рака

Группа учёных из Новосибирска сделала значительный шаг в борьбе с раком шейки матки, создав и запатентовав новое соединение, способное повысить эффективность химиотерапии. Разработка основана на глицирретовой кислоте, веществе, полученном из корня солодки. По информации ТАСС, это соединение помогает улучшить накопление химиопрепарата доксорубицина внутри опухолевых клеток, что может значительно повысить эффективность лечения.

Одной из серьёзных проблем в онкологии является множественная лекарственная устойчивость, когда опухолевые клетки перестают реагировать на химиотерапевтические препараты. Это приводит к снижению эффективности лечения и ухудшению прогноза для пациентов. Главной причиной этого явления является белок P-гликопротеин, который функционирует как насос, «выталкивающий» лекарства из клеток и препятствующий их нормальному усвоению.

«Задачей настоящего изобретения является расширение структурного ряда соединений, блокирующих насосную функцию P-гликопротеина и усиливающих чувствительность опухолевых клеток к химиотерапевтическим препаратам», — говорится в патентных документах.

Разработкой нового соединения занимались учёные из двух институтов Сибирского отделения Российской академии наук: Института органической химии имени Ворожцова и Института химической биологии и фундаментальной медицины. В ходе лабораторных испытаний на культурах клеток они подтвердили, что их соединение действительно увеличивает внутриклеточное накопление доксорубицина. По словам исследователей, данное вещество может стать основой для создания новых препаратов в клинической онкологии, что открывает новые горизонты в лечении рака шейки матки и, возможно, других видов онкологических заболеваний.