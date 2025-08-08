Комары-убийцы атакуют Китай: Что мы знаем о новом вирусе чикунгунья, который уже заразил 10 тысяч В Гонконге зафиксировали первый за шесть лет случай лихорадки чикунгунья — вирусного заболевания, передающегося через укусы комаров. Вирус способен вызвать боль в суставах, которая длится много лет. Что это за вирус, может ли он достигнуть России — в материале Life.ru. 8 августа, 10:28 Чикунгунья: симптомы и лечение — всё о вирусе из Китая. Обложка © «Шедеврум»

В Гонконге зафиксировали первый за шесть лет случай лихорадки чикунгунья — опасного вирусного заболевания, которое распространяется через укусы кровожадных комаров. Этот невидимый враг способен превратить жизнь в настоящий ад: боли в суставах настолько мучительные, что больные буквально скручиваются от страдания. Самое страшное — эти боли могут длиться годами, превращая активного человека в инвалида. Китайские власти бьют тревогу: в провинции Гуандун уже зарегистрировано более семи тысяч заболевших, а армии комаров продолжают наступление.

Что такое вирус чикунгунья

Лихорадка чикунгунья в Китае 2025: симптомы и профилактика. Фото © Wikipedia / James Gathany

Лихорадка чикунгунья — это тропическое вирусное заболевание, которое превращает обычный комариный укус в билет в медицинский ад. Вирус чикунгунья относится к семейству альфа-вирусов и был впервые обнаружен в Африке в 1952 году. Само название происходит от слова на языке кимаконде, которое означает «становящийся искривлённым» — по характерной позе страдающих от нестерпимой суставной боли пациентов. Передаётся эта напасть исключительно через укусы заражённых комаров вида Aedes aegypti и Aedes albopictus. Это те самые полосатые монстры, которые активны днём и могут превратить тропический отдых в кошмар. За последние десятилетия вирус чикунгунья распространился более чем в 110 странах мира, превратившись из африканской экзотики в глобальную угрозу.

Вспышка вируса чикунгунья в 2025 году в Китае

Эпицентром катастрофы стал город Фошань в провинции Гуандун, где к началу августа официально зарегистрировано свыше семи тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья. Общее число пострадавших по всему Китаю превысило десять тысяч человек. Первым тревожным звонком стал случай в Гонконге: 31 июля заболел 12-летний мальчик, вернувшийся из поездки в злополучный Фошань. Причиной столь масштабного распространения стала уникальная совокупность климатических факторов — лето 2025 года на юге Китая выдалось аномально влажным. Сезон муссонов обрушил на провинцию Гуандун рекордные ливни и разрушительные наводнения, создав идеальные условия для размножения смертоносных комаров.

Симптомы вируса чикунгунья

Вирус чикунгунья: что это за болезнь и чем она опасна. Фото © Wikipedia / Nsaa

Вирус чикунгунья атакует организм с коварной внезапностью: инкубационный период составляет всего 4–7 дней после укуса заражённого комара. Болезнь начинается как удар грома среди ясного неба: температура тела мгновенно взлетает до 39–40 градусов, а по телу проходит волна такой нестерпимой боли в суставах, что пациенты буквально корчатся от страдания. Симптомы чикунгуньи поражают своей жестокостью: в первую очередь страдают мелкие суставы кистей рук и стоп ног. У половины заболевших по всему телу расползается характерная сыпь в виде мелких красных пятен. Головные боли становятся такими сильными, что кажется, будто череп вот-вот треснет. Самое коварное — даже после спада острых проявлений у каждого третьего переболевшего суставные боли сохраняются неделями и месяцами.

Чем опасен вирус чикунгунья

Парадокс чикунгуньи заключается в том, что болезнь редко убивает, но способна превратить жизнь в настоящий ад. Летальность при этом заболевании крайне низкая: по статистике ВОЗ, на сотни тысяч случаев приходятся единичные смерти. В 2025 году примерно на 240 тысяч зарегистрированных случаев во всём мире пришлось около 90 летальных исходов. Главный ужас чикунгуньи — не острая фаза, а её последствия. У 30–40% переболевших развивается хронический постинфекционный артрит, который может растянуться на месяцы и даже годы. В редких случаях вирус способен поражать жизненно важные органы — самые грозные осложнения включают воспаление головного мозга, оболочек мозга и сердечной мышцы.

Профилактика: как защититься от чикунгуньи

Чикунгунья в России: может ли вирус добраться до нас. Фото © ТАСС / China News Service

Специфической вакцины против чикунгуньи, доступной широкой публике, до сих пор не существует, поэтому главная защита — война с комарами. Борьба начинается с уничтожения мест размножения насекомых — любых скоплений стоячей воды вокруг дома. Регулярно опорожняйте вёдра, цветочные поддоны, меняйте воду в поилках для животных. Установите на всех окнах москитные сетки, используйте фумигаторы и репелленты на основе дэты. При выходе на улицу надевайте одежду, максимально закрывающую кожу. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует российским туристам соблюдать все меры предосторожности при поездках в тропические страны, особенно в Азию.

Лечение лихорадки чикунгунья

Горькая правда о лечении чикунгуньи заключается в том, что специального лекарства против этого вируса не существует. Медицина пока бессильна — врачи могут лишь облегчить страдания пациентов. Основой терапии становится постельный режим, обильное питьё и парацетамол для снижения температуры. Врачи запрещают приём аспирина до исключения диагноза денге. При тяжёлом течении требуется госпитализация. Единственная хорошая новость: переболевшие приобретают пожизненный иммунитет, и повторное заражение практически невозможно.

Как обстоят дела в России

На август 2025 года Россия остаётся островом безопасности: ни одного случая лихорадки чикунгунья на территории страны пока не зарегистрировано. Роспотребнадзор внимательно мониторит ситуацию и предупреждает: риски завоза инфекции существуют. На российских границах работает система контроля «Периметр», выявляющая людей с признаками инфекций. В южных регионах России уже обнаружили комаров рода Aedes — потенциальных переносчиков вируса. Пока у них не найдено чикунгуньи, но сам факт присутствия создаёт предпосылки для будущих вспышек.

Последние новости и перспективы

Лихорадка чикунгунья: симптомы и как защититься от вируса. Фото © ТАСС / АР / Andy Wong

Ситуация с чикунгуньей в Китае остаётся критической: летняя вспышка 2025 года стала самой масштабной за последние годы. Китайское правительство применяет жёсткие меры: массовую дезинфекцию улиц и 14-дневный карантин для прибывающих из очагов инфекции. ВОЗ сообщает о глобальном росте заболеваемости чикунгуньей — с начала 2025 года в 16 странах зарегистрировано около 240 тысяч случаев. Крупные вспышки произошли не только в Китае, но и на тропических островах. Специалисты связывают эту тенденцию с климатическими изменениями, расширяющими ареал обитания комаров-переносчиков.

Авторы Сергей Трофимов