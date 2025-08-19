Робособак назвали эффективным средством в борьбе с комарами-убийцами, переносящими чикунгунью

Применение роботизированных собак может повысить результативность противокомариных мероприятий, направленных на сдерживание распространения вируса чикунгунья в Китае. Как отметил ведущий инженер лаборатории общей механики НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова Антон Рогачёв, страна обладает потенциалом для быстрого расширения производства подобных систем до необходимых объёмов.

Поводом для комментария, данного ТАСС, послужило заявление главы ведомства по защите окружающей среды и экологии Гонконга Се Чжаньхуаня, который анонсировал планы по применению робособак для борьбы с лихорадкой чикунгунья. Сообщалось, что с сентября эти устройства начнут распылять инсектициды в труднодоступных для человека местах. Как пояснил чиновник, такая мера призвана снизить нагрузку на сотрудников, вынужденных работать в условиях жаркой погоды. В случае успешных испытаний количество задействованных роботов планируется увеличивать.

Учёный высказал мнение, что данная инициатива является перспективной и может принести значительный эффект. По его словам, шагающие роботы оптимально подходят для перемещения по сложному рельефу, они не подвержены заражению от укусов комаров и не испытывают усталости от жары. Китай имеет все шансы стать первой страной, которая начнёт массово использовать такие системы против комаров — переносчиков чикунгуньи и других вирусов. Производственные мощности позволяют быстро нарастить выпуск без серьёзной перестройки отрасли, поскольку она уже динамично развивается.

Эксперт добавил, что мировой рынок робототехники в большей степени ориентирован на создание крупногабаритных моделей, однако с задачей распыления репеллентов успешно справляются и компактные роботы массой до 12 килограммов. Ключевое значение имеет их способность преодолевать препятствия. Риски потери устройства, заблудившегося в удалённой местности, безусловно, присутствуют, однако предотвращение распространения опасной инфекции может быть важнее этой проблемы.

Что касается России, то здесь шагающие роботы создаются, в том числе, в стенах НИИ механики МГУ. Так, в начале июля представители университета презентовали вторую версию «Малой образовательной роботизированной собаки» («МОРС») на Неделе науки БРИКС+ в Бразилии. Эта платформа применяется для обучения учащихся и отработки алгоритмов управления.

Разработчик считает, что для масштабирования производства прикладных робособак, нацеленных на решение конкретных бытовых задач, необходимы инвестиции и стабильный спрос, который позволит оптимизировать стоимость систем. Не исключено, что в будущем такие роботы займут определённые ниши и станут доступны как компаниям, так и частным пользователям. Распыление инсектицидов — лишь один из возможных вариантов. Перспективным выглядит их использование в качестве курьеров или поводырей для людей с нарушениями зрения.

Напомним, что в прошлую пятницу в Гонконге был выявлен новый случай лихорадки чикунгунья, в результате чего общее число инфицированных в городе достигло девяти человек. Первый случай был зарегистрирован 2 августа и стал первым официально подтверждённым за шесть лет. Все пациенты заразились за пределами города — в материковом Китае и Бангладеш.

Ранее, в начале июля, вспышка вируса была отмечена в южной провинции Гуандун, чему способствовала жаркая и влажная погода, идеальная для размножения комаров-переносчиков. Общее количество заболевших на юге КНР превысило восемь тысяч человек, хотя большинство перенесло болезнь в лёгкой форме. На сегодня не существует ни специфических лекарств, ни вакцины против чикунгуньи. Инкубационный период обычно длится от трёх до 12 дней, а к симптомам относятся высокая температура, озноб, боли в спине и суставах, а также сыпь.

В Минздраве РФ ранее сообщали журналистам, что на текущий момент в России не зарегистрировано завозных случаев лихорадки чикунгунья, однако риски её проникновения сохраняются.