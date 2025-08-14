Названы страны, где выше риск подхватить смертельно опасную чикунгунью от комаров-убийц

Заразиться вирусом чикунгунья можно через укусы особых видов комаров — жёлтолихорадочных и азиатских тигровых, которые обитают в тропических регионах Южной Америки, Африки и Азии. Об этом предупреждают эксперты в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Эти насекомые — главные переносчики опасного заболевания, вспышки которого чаще всего фиксируются в перечисленных регионах. Помимо привычных очагов, болезнь распространяется и на таких территориях, как Мадагаскар, Сомали и Кения. Недавно тревожные случаи зарегистрировали и в Китае, что свидетельствует о расширении ареала инфекции.

Помимо укусов, заражение возможно через контакт с кровью инфицированного человека, что значительно усложняет борьбу с распространением вируса. После попадания возбудителя в организм симптомы обычно проявляются спустя 4–8 дней.