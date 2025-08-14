Встреча Путина и Трампа
14 августа, 06:27

Названы страны, где выше риск подхватить смертельно опасную чикунгунью от комаров-убийц

Объясняем.рф: Чикунгунью можно подхватить в странах Южной Америки, Азии и Африки

Фото © Wikipedia / James Gathany

Заразиться вирусом чикунгунья можно через укусы особых видов комаров — жёлтолихорадочных и азиатских тигровых, которые обитают в тропических регионах Южной Америки, Африки и Азии. Об этом предупреждают эксперты в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Эти насекомые — главные переносчики опасного заболевания, вспышки которого чаще всего фиксируются в перечисленных регионах. Помимо привычных очагов, болезнь распространяется и на таких территориях, как Мадагаскар, Сомали и Кения. Недавно тревожные случаи зарегистрировали и в Китае, что свидетельствует о расширении ареала инфекции.

Помимо укусов, заражение возможно через контакт с кровью инфицированного человека, что значительно усложняет борьбу с распространением вируса. После попадания возбудителя в организм симптомы обычно проявляются спустя 4–8 дней.

Ключевыми признаками лихорадки являются мучительные боли в суставах и мышцах, высокая температура, отёки, тошнота и характерная сыпь на коже. Эти симптомы могут серьёзно ухудшить качество жизни больного и требуют своевременной медицинской помощи.

Кстати, в Китае за последнюю неделю лихорадкой Чикунгунья заразились более тысячи человек. При этом в России до сих пор не зарегистрировано ни одного такого случая. Таких комаров-убийц, которые переносят болезнь, в нашей стране не водится, но её всё равно могут сюда завезти. Именно поэтому в России приступили к разработке вакцины от лихорадки чикунгунья.

Владимир Озеров
