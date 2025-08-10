В Китае растёт число заболевших лихорадкой Чикунгунья

На юге Китая за неделю выявили 1387 новых случаев лихорадки Чикунгунья. Вспышка опасного заболевания зарегистрирована в провинции Гуандун. Об этом сообщил региональный центр по контролю и профилактике заболеваний в своём отчёте.

«С 3 августа 2025 года по 9 августа 2025 года в провинции было зарегистрировано 1387 новых случаев заболевания лихорадкой», — говорится в сообщении.

Основная часть заражений (1212 случаев) пришлась на город Фошань, где эпидемия началась ещё в июле. В административном центре провинции Гуанчжоу зафиксировали 103 новых случая. Власти усилили профилактические меры, включая масштабное уничтожение комаров-переносчиков.

По данным медиков, общее число заболевших в регионе превысило 8000 человек. Параллельно выявлено более 100 случаев лихорадки денге. Большинство пациентов перенесли заболевание в легкой форме.

Отмечается, что лихорадка Чикунгунья протекает крайне болезненно, вызывая высокую температуру, сильные суставные боли и сыпь. Специфического лечения или вакцины против этого вируса не существует. Основными переносчиками являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.