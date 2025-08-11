В Минздраве оценили риски завоза в Россию опасной лихорадки Чикунгунья

В России не зарегистрировано ни одного случая лихорадки Чикунгунья, что исключает эпидемиологическую опасность внутри страны. Об этом сообщил Life.ru главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов. При этом он подчеркнул, что существует риск завоза инфекции из районов ее распространения, особенно во время путешествий.

«В России в настоящее время не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой Чикунгунья. Согласно данным мониторинга A. aegypti и A. albopictus на территории РФ (численность и отсутствие инфицированных особей), эпидемиологическая опасность в настоящее время отсутствует», — сказал Чуланов.

По словам специалиста, сохраняется опасность завоза лихорадки Чикунгунья, если люди заражаются во время путешествий в эндемичные районы. В связи с этим, инфекционист настоятельно рекомендует всем, кто планирует поездки в страны с зарегистрированными случаями, принимать меры предосторожности против укусов комаров.