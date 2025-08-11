«Не дают спать ночью»: Россиян в Китае атакуют блохи, вызывающие паразитарные болезни

На популярных курортах Китая, особенно в бухте Дадунхай города Санья (остров Хайнань), отмечается резкий рост активности песчаных блох, которые массово атакуют отдыхающих. Как сообщают российские туристы телеграм-каналу SHOT, после посещения пляжей многие обнаруживают многочисленные укусы на ногах.

Отмечается, что особенно страдают те, кто подолгу лежит на песке или пляжных полотенцах. По словам очевидцев, укусы вызывают нестерпимый зуд, который не проходит даже ночью. Примечательно, что насекомые кусают выборочно.

Последствия укусов. Фото © SHOT

Параллельно в стране фиксируется всплеск случаев лихорадки Чикунгунья, переносимой комарами.

Фото © SHOT

Песчаные блохи представляют особую опасность — их укусы могут привести к развитию тунгиоза и саркопсиллёза. Специалисты рекомендуют немедленно обрабатывать поражённые участки кожи и при ухудшении состояния обращаться за медицинской помощью.