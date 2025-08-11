«Не дают спать ночью»: Россиян в Китае атакуют блохи, вызывающие паразитарные болезни
SHOT: Россияне столкнулись с нашествием песчаных блох на пляжах Китая
На популярных курортах Китая, особенно в бухте Дадунхай города Санья (остров Хайнань), отмечается резкий рост активности песчаных блох, которые массово атакуют отдыхающих. Как сообщают российские туристы телеграм-каналу SHOT, после посещения пляжей многие обнаруживают многочисленные укусы на ногах.
Отмечается, что особенно страдают те, кто подолгу лежит на песке или пляжных полотенцах. По словам очевидцев, укусы вызывают нестерпимый зуд, который не проходит даже ночью. Примечательно, что насекомые кусают выборочно.
Последствия укусов. Фото © SHOT
Параллельно в стране фиксируется всплеск случаев лихорадки Чикунгунья, переносимой комарами.
Фото © SHOT
Песчаные блохи представляют особую опасность — их укусы могут привести к развитию тунгиоза и саркопсиллёза. Специалисты рекомендуют немедленно обрабатывать поражённые участки кожи и при ухудшении состояния обращаться за медицинской помощью.
За последнюю неделю на юге Китая было выявлено 1387 новых случаев заражения лихорадкой Чикунгунья. Очаг распространения этого опасного заболевания находится в провинции Гуандун. При этом большинство инфицированных (1212 человек) зарегистрировано в городе Фошань, где эпидемия началась ещё в июле.
Обложка © SHOT