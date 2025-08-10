Самолёт из Турции в Петербург вернулся в Стамбул из-за недомогания пилота

Самолёт турецкой компании AJet, который следовал рейсом VF291 из Стамбула в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета. Причиной послужило ухудшение состояния одного из пилотов, сообщает HavaSosyalMedya.

Воздушное судно развернули над территорией Румынии. Самолёт находился в воздухе более двух часов. После приземления в Стамбуле медицинские работники осмотрели пилота. В итоге на рейс поставили нового пилота.