Рэпера Гио Пика обокрали на 215 тысяч рублей, пока он спал в самолёте

215 тысяч рублей в долларах и евро украли у рэпера Гио Пика (настоящее имя Георгий Джиоев), всё произошло прямо в самолёте, пока исполнитель спал. Об этом музыкант рассказал в своих социальных сетях.

Инцидент произошёл во время перелёта 47-летнего Джиоева из Сыктывкара, куда он ездил по личным делам. Пока Пика спал, неизвестные обыскали его багаж, находившийся на верхней полке, и похитили 2000 долларов и 600 евро (примерно 215 тысяч рублей).