Рэпера Гио Пика обокрали на 215 тысяч рублей, пока он спал в самолёте
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / komicrime_official
215 тысяч рублей в долларах и евро украли у рэпера Гио Пика (настоящее имя Георгий Джиоев), всё произошло прямо в самолёте, пока исполнитель спал. Об этом музыкант рассказал в своих социальных сетях.
Инцидент произошёл во время перелёта 47-летнего Джиоева из Сыктывкара, куда он ездил по личным делам. Пока Пика спал, неизвестные обыскали его багаж, находившийся на верхней полке, и похитили 2000 долларов и 600 евро (примерно 215 тысяч рублей).
Ранее Life.ru рассказал, что в Санкт-Петербурге 33-летняя приезжая женщина украла у местной жительницы 980 тысяч рублей. По предварительным данным, преступница проникла в квартиру своих родителей-блокадников и забрала средства. Полиция продолжает искать её сообщницу.