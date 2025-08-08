Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 15:12

Рэпера Гио Пика обокрали на 215 тысяч рублей, пока он спал в самолёте

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / komicrime_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / komicrime_official

215 тысяч рублей в долларах и евро украли у рэпера Гио Пика (настоящее имя Георгий Джиоев), всё произошло прямо в самолёте, пока исполнитель спал. Об этом музыкант рассказал в своих социальных сетях.

Инцидент произошёл во время перелёта 47-летнего Джиоева из Сыктывкара, куда он ездил по личным делам. Пока Пика спал, неизвестные обыскали его багаж, находившийся на верхней полке, и похитили 2000 долларов и 600 евро (примерно 215 тысяч рублей).

Скоростное ограбление: Во Франции пассажиры поезда лишились драгоценностей на треть миллиона евро
Скоростное ограбление: Во Франции пассажиры поезда лишились драгоценностей на треть миллиона евро

Ранее Life.ru рассказал, что в Санкт-Петербурге 33-летняя приезжая женщина украла у местной жительницы 980 тысяч рублей. По предварительным данным, преступница проникла в квартиру своих родителей-блокадников и забрала средства. Полиция продолжает искать её сообщницу.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar