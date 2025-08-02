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Регион
2 августа, 06:57

Из квартиры блокадников в Петербурге украли почти миллион: одну воровку поймали, вторая в бегах

В Петербурге задержали подозреваемую в краже ₽980 тысяч из квартиры блокадников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В минувший четверг, 31 июля, 57-летняя жительница Северной столицы обратилась в полицию с заявлением о неизвестном злоумышленнике, который проник в квартиру её родителей-блокадников на Будапештской улице и похитил 980 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на региональное ГУ МВД, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В пресс-службе ведомства уточнили, что вечером того же дня возле одного из домов на Купчинской улице сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнюю приезжую, подозреваемую в совершении данного преступления. Женщину доставили в отдел. Кроме того, полицейские разыскивают её сообщницу. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража», решается вопрос о мере пресечения.

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Борис Эльфанд
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