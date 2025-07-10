Нижегородский «Гринч» украл из дома именинницы все подарки на день рождения
В Нижегородской области мужчина проник в дом к имениннице и унёс все подарки
В Нижегородской области поймали «Гринча – похитителя подарков». Мужчина ночью проник в дом к имениннице и унес всё, что ей подарили на день рождения. Инцидент случился в городе Кстово, сообщает Telegram-канал SHOT.
Нижегородец украл подарки у именинницы. Видео © Telegram / SHOT
Ольга, местная жительница, отпраздновала день рождения в частном доме в компании друзей. Утром она решила вновь пересмотреть подарки, но их уже не было. Сначала друзья подумали, что кто-то из них случайно забрал пакет.
Спустя несколько дней она пересмотрела записи с камер наблюдения. На видео она заметила, как в дом вошёл неизвестный человек. Через минуту он вышел, неся подарки. Ольга сообщила в полицию, которая вскоре задержала «Гринча».
Мужчина объяснил свой поступок желанием выпить. Оказалось, что он следил за праздником. Теперь ему грозит до шести лет тюремного заключения.
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