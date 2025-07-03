Блогеры устроили Арктику в Подмосковье, заказав на день рождения сотню белых медведей

Девушка блогера Exile (настоящее имя — Илья Яцкевич) решила необычным образом поздравить парня с 27-летием, заказав сотню белых медведей. Она потратила около полумиллиона рублей на аниматоров для праздничного мероприятия, сообщает Telegram-канал SHOT.

Толпа белых медведей на дне рождения блогера Exile. Видео © Telegram / SHOT

Для праздника ребята арендовали дом, цена которого составила 500 тысяч рублей за ночь. Блогерша Мини Каролина выкупила всех белых медведей в Москве. Их доставили к бане, где проходило мероприятие, на автобусах.

Среди приглашённых оказались известные стримеры и исполнители, которые прибыли на тусовку на автомобилях общей стоимостью около 150 миллионов рублей.