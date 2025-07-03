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2 июля, 21:14

Блогеры устроили Арктику в Подмосковье, заказав на день рождения сотню белых медведей

Блогер Exile отпраздновал день рождения с аниматорами в костюмах белых медведей

Девушка блогера Exile (настоящее имя — Илья Яцкевич) решила необычным образом поздравить парня с 27-летием, заказав сотню белых медведей. Она потратила около полумиллиона рублей на аниматоров для праздничного мероприятия, сообщает Telegram-канал SHOT.

Толпа белых медведей на дне рождения блогера Exile. Видео © Telegram / SHOT

Для праздника ребята арендовали дом, цена которого составила 500 тысяч рублей за ночь. Блогерша Мини Каролина выкупила всех белых медведей в Москве. Их доставили к бане, где проходило мероприятие, на автобусах.

Среди приглашённых оказались известные стримеры и исполнители, которые прибыли на тусовку на автомобилях общей стоимостью около 150 миллионов рублей.

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Ранее Life.ru рассказывал, как 35-летие с размахом отпраздновала певица Анна Asti. Среди её гостей оказались Сергей Бурунов, Ида Галич, Игорь Крутой и Филипп Киркоров.

Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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