Анна Asti отпраздновала день рождения в Москве: Киркоров подарил сумку-жабу

Певица Анна Asti с размахом отпраздновала 35-летие в Москве 24 июня. Торжество прошло в особняке на Волхонке и собрало звёздную публику — среди гостей были Сергей Бурунов, Ида Галич, Игорь Крутой и другие. Каждый пришёл с поздравлениями и подарками, однако Филипп Киркоров, как всегда, выделился. Он преподнёс имениннице сумку в виде жабы стоимостью около 70 тысяч рублей, уверяя, что она «притягивает деньги». Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Анну Asti и Филиппа Киркорова связывают тёплые дружеские отношения, о чём не раз свидетельствовали их совместные появления на светских мероприятиях, обмен комплиментами и поддержка в творчестве. Артисты не просто дружат — они также выпустили совместную песню, что стало ярким событием в российской поп-музыке. Киркоров не скрывает своего особого отношения к Анне, называя её одной из самых талантливых и харизматичных певиц нового поколения.