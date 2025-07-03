Чересчур бдительная россиянка перепутала петрушку с коноплёй и сдала соседа полиции

Жительница Калмыкии перепутала петрушку с коноплёй и попыталась сдать соседа полиции. Об этом сообщает SHOT. Мужчина сам попросил 66-летнюю Надежду из города Лагань присмотреть за своим садовым участком, но никак не ожидал такого поворота.

Женщина пришла к дому соседа и увидела вдоль забора густые ярко-зелёные заросли. Она сразу же решила, что это конопля и позвонила в полицию. Правоохранители прибыли по вызову и, едва сдерживая смех, объяснили пенсионерке, что это петрушка. О реакции хозяина «конопли» на обвинения бдительной соседки не сообщается.