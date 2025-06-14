Полиция обнаружила более 600 камней с коноплёй у «геолога» из Подмосковья

Полиция поймала наркодилера из Балашихи. На камерах видеонаблюдения оперативники заметили, как 47-летний мужчина оставлял у подъездов на улице Удальцова предметы, похожие на камни, и фотографировал их. Проверив тайники, стражи порядка нашли там замаскированные наркотики, сообщили в пресс-службе МВД.

Полиция изъяла 374 куста конопли и 656 закладок у жителя Подмосковья. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

Задержанного жителя взяли с поличным. В его квартире нашли целую нарколабораторию: 374 куста конопли, 656 закладок в виде камней, формы для их изготовления, а также семена, удобрения и упаковочные материалы. Все изъятые вещи отправили на экспертизу.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — говорится в сообщении полиции.