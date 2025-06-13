Под Липецком накрыли сходку цыганских баронов, обсуждавших передел наркорынка

В ходе спецоперации, проведённой сотрудниками уголовного розыска Липецкой области, вблизи города Елец были задержаны практически все лидеры цыганских криминальных сообществ из Центрального федерального округа. Об этом сообщает Mash.

Кадры задержания баронов. Фото © Telegram / Mash

Согласно сведениям телеграм-канала, фигуранты прибыли в село Ключ жизни на закрытую встречу, организованную неким Бахтияром. Там они собирались установить новые правила в работе всего наркорынка в регионе. Всего было взято под стражу 58 человек, и в отношении каждого из них проводятся процессуальные действия для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.