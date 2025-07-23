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23 июля, 14:48

Ремонтник поджёг дверь пенсионерки в Петербурге после спора из-за денег

В Калининском районе Петербурга мастер по ремонту поджёг дверь квартиры пенсионерки после конфликта из-за оплаты. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на заявление пострадавшей.

Квартира, которую поджёг мужчина. Фото © 78.ru

Квартира, которую поджёг мужчина. Фото © 78.ru

77-летняя жительница дома на Тихорецком проспекте обратилась в полицию. Она сообщила, что мастер, которого вызвали для ремонта, не сделал работу, но потребовал деньги. Когда хозяйка отказалась платить, он поджёг дверь. По данным издания, этот же мужчина украл сумку с деньгами и документами. Ранее его судили за кражи, угрозы правосудию и ложные сообщения о терактах.

26-летний мастер задержан, но вину не признаёт. Ремонтника направила управляющая компания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Подмосковье пожилая пара и внук погибли от паров мастики при ремонте
В Подмосковье пожилая пара и внук погибли от паров мастики при ремонте

Ранее Life.ru рассказывал, что строитель из Ялты скончался в СИЗО после конфликта с экс-полицейским из-за ремонта. Иван занимался отделкой в квартире бывшего сотрудника МВД Павла, однако заказчик остался недоволен результатом и потребовал бесплатно переделать работу. После отказа мужчина вместе с женой и бывшим коллегой похитили строителя, отвезли его в лес, избили и под угрозой применения электрошокера заставили подписать долговую расписку на 1,3 миллиона рублей.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Александра Мышляева
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