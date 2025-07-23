Ремонтник поджёг дверь пенсионерки в Петербурге после спора из-за денег

В Калининском районе Петербурга мастер по ремонту поджёг дверь квартиры пенсионерки после конфликта из-за оплаты. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на заявление пострадавшей.

Квартира, которую поджёг мужчина. Фото © 78.ru

77-летняя жительница дома на Тихорецком проспекте обратилась в полицию. Она сообщила, что мастер, которого вызвали для ремонта, не сделал работу, но потребовал деньги. Когда хозяйка отказалась платить, он поджёг дверь. По данным издания, этот же мужчина украл сумку с деньгами и документами. Ранее его судили за кражи, угрозы правосудию и ложные сообщения о терактах.

26-летний мастер задержан, но вину не признаёт. Ремонтника направила управляющая компания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.