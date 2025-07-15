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15 июля, 20:10

В Подмосковье пожилая пара и внук погибли от паров мастики при ремонте

В подвале частного дома в подмосковной деревне Полуэктово нашли тела пожилой семейной пары и их 15-летнего внука. По данным следствия, они могли отравиться парами мастики, когда делали ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по региону.

Трагедия произошла в Рузском городском округе. Тела мужчины, женщины и подростка не имели следов насильственной смерти.

Согласно информации от прокуратуры Московской области, смерть могла произойти из-за отравления парами мастики, которые использовались во время ремонта в подвале. В настоящее время возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося.

«По предварительным данным, смерть пострадавших могла наступить от отравления парами мастики при проведении ремонтных работ в подвале», — сообщили в прокуратуре.

Подвал, где обнаружили погибших. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

Подвал, где обнаружили погибших. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

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Обложка © Life.ru

Анастасия Никонорова
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