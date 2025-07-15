Отключка и реанимация: Антифриз 8 часов травил семью из Уфы во время поездки в машине

Житель Уфы был срочно доставлен в больницу после длительной восьмичасовой поездки за рулём автомобиля. Спустя некоторое время симптомы ухудшились и у его супруги. Об этом рассказал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Фото © Телеграм / Айрат Рахматуллин

Оба испытывали сильное отравление. Они периодически падали в обморок, мучились от головной боли и приступов тошноты. Состояние пациентов стабилизировалось лишь спустя несколько дней интенсивной терапии. Выяснилось, что причиной интоксикации стали пары антифриза, которые проникали в салон из-за неисправности системы охлаждения двигателя. В течение всей поездки супруги вдыхали эти опасные испарения.

«Супруги провели в больнице 8 дней. После снижения уровня печёночных ферментов, уменьшения признаков интоксикации и улучшения общего состояния они были выписаны под наблюдение врача-терапевта», – отметил министр.

Особенность ситуации заключалась в том, что вещества, такие как этиленгликоль и пропиленгликоль, входящие в состав антифриза, практически не имеют запаха. Поэтому семья не смогла вовремя определить источник и предотвратить беду.