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15 июля, 13:58

Отключка и реанимация: Антифриз 8 часов травил семью из Уфы во время поездки в машине

Семья из Уфы попала в реанимацию, отравившись парами антифриза в машине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Житель Уфы был срочно доставлен в больницу после длительной восьмичасовой поездки за рулём автомобиля. Спустя некоторое время симптомы ухудшились и у его супруги. Об этом рассказал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Фото © Телеграм / Айрат Рахматуллин

Фото © Телеграм / Айрат Рахматуллин

Оба испытывали сильное отравление. Они периодически падали в обморок, мучились от головной боли и приступов тошноты. Состояние пациентов стабилизировалось лишь спустя несколько дней интенсивной терапии. Выяснилось, что причиной интоксикации стали пары антифриза, которые проникали в салон из-за неисправности системы охлаждения двигателя. В течение всей поездки супруги вдыхали эти опасные испарения.

«Супруги провели в больнице 8 дней. После снижения уровня печёночных ферментов, уменьшения признаков интоксикации и улучшения общего состояния они были выписаны под наблюдение врача-терапевта», – отметил министр.

Особенность ситуации заключалась в том, что вещества, такие как этиленгликоль и пропиленгликоль, входящие в состав антифриза, практически не имеют запаха. Поэтому семья не смогла вовремя определить источник и предотвратить беду.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на юго-востоке Турции около 60 гостей отравились свадебным тортом, а после гулянки отправились по больницам. Кстати, жених с невестой остались невредимы, поскольку отведали совсем немного сладкого угощенья.

Владимир Озеров
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