«Погуляли, отравились»: 80 студентов-прокуроров слегли после выпускного в ресторане

В Екатеринбурге свыше 80 выпускников Института прокуратуры Уральского государственного юридического университета оказались госпитализированы с диагнозом сальмонеллёз. Все заболевшие отмечали окончание учёбы в банкетном зале «Версаль», сообщил один из читателей URA.ru.

«Более 80 человек поступили в инфекционную больницу Екатеринбурга после посещения банкетного зала «Версаль». Все они — выпускники института прокуратуры УрГЮУ, отмечали окончание учёбы в данном заведении», — сказала собеседница.

Уже на следующее утром у выпускников была температура около 39, рвота и диарея. Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие сальмонеллы у заболевших. В администрации банкетного зала кратко подтвердили факт случившегося и отметили, что проводят служебную проверку. В настоящее время представители свердловского Минздрава, Роспотребнадзора и Уральского юридического университета готовят официальные комментарии по инциденту.

«Хорошо погуляли в заведении, все отравились и лежим в больнице», — отметил один из пострадавших.

По словам выпускников, руководство заведения на претензии отравившихся отвечало в весьма грубой форме. Все потерпевшие отмечают, что после посещения ресторана у них температура под 40, тошнота, рвота и диарея.