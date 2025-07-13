Число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге возросло до 31

Число людей, отравившихся хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге, возросло до 31. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«Количество уральцев, пострадавших от отравления хлором в комплексе «Баден-Баден», увеличилось до 31 человека. В областной токсикоцентр доставлены 19 пациентов, из них 14 человек госпитализированы», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, у 13 пострадавших состояние оценивается как удовлетворительное, у одного — средней тяжести. Ещё 12 человек после осмотра были отправлены домой на лечение.