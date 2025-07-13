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13 июля, 18:05

Число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге возросло до 31

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число людей, отравившихся хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге, возросло до 31. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«Количество уральцев, пострадавших от отравления хлором в комплексе «Баден-Баден», увеличилось до 31 человека. В областной токсикоцентр доставлены 19 пациентов, из них 14 человек госпитализированы», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, у 13 пострадавших состояние оценивается как удовлетворительное, у одного — средней тяжести. Ещё 12 человек после осмотра были отправлены домой на лечение.
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Ранее сообщалось, что отравление хлором стало причиной обращения за медицинской помощью 26 сотрудников екатеринбургского комплекса «Баден-Баден». У них наблюдались слезотечение, дезориентация, одышка и тошнота.

Наталья Демьянова
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