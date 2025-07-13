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13 июля, 14:13

Роспотребнадзор назвал причину массового отравления водой в Дагестане

В Дагестане кишечную инфекцию вызвал возбудитель из воды разводящей сети

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Роспотребнадзор установил, что вспышка заболеваемости в Магарамкентском районе Дагестана произошла из-за того, что в водопроводную воду попала инфекция. При этом, вода подавалась населению без должной обработки, что является нарушением санитарных норм.

В результате исследований возбудитель инфекции был выявлен в водопроводной воде, а также у заболевших и лиц, имевших с ними контакт. Источником заражения оказался участок водовода, соединяющий Джепельский водоисточник и село Гиляр. Кроме того, зафиксированы многочисленные нарушения санитарных норм в зоне охраны водоисточника.

Число пострадавших от кишечной инфекции в Дагестане приближается к 400
Число пострадавших от кишечной инфекции в Дагестане приближается к 400

Напомним, в Дагестане недавно произошло массовое отравление жителей. Исследования показали, что причиной стала питьевая вода, не отвечающая санитарным стандартам. Пострадавшие жаловались на рвоту, температуру и диарею. Специалисты Роспотребнадзора установили, что вспышку кишечной инфекции вызвали бактерии шигеллы, загрязнившие водопроводную систему.

Анастасия Никонорова
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