Роспотребнадзор назвал причину массового отравления водой в Дагестане

Роспотребнадзор установил, что вспышка заболеваемости в Магарамкентском районе Дагестана произошла из-за того, что в водопроводную воду попала инфекция. При этом, вода подавалась населению без должной обработки, что является нарушением санитарных норм.

В результате исследований возбудитель инфекции был выявлен в водопроводной воде, а также у заболевших и лиц, имевших с ними контакт. Источником заражения оказался участок водовода, соединяющий Джепельский водоисточник и село Гиляр. Кроме того, зафиксированы многочисленные нарушения санитарных норм в зоне охраны водоисточника.