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Регион
11 июля, 11:06

Число пострадавших от кишечной инфекции в Дагестане приближается к 400

В Дагестане к врачам обратились 372 человека с симптомами кишечной инфекции

Машина скорой помощи. Обложка © Life.ru

Машина скорой помощи. Обложка © Life.ru

В Дагестане число пострадавших от кишечной инфекции приближается к 400. Такие данные приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По информации ведомства, за последние четверо суток зарегистрировано 372 случая заболевания, причем 357 из них — дети. В настоящее время в Магарамкентской центральной районной больнице находятся на лечении 97 пациентов с симптомами гастроэнтерита, включая 91 ребёнка. При этом 23 юных пациента уже завершили курс терапии и были выписаны для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

Медицинские работники проводят активную профилактическую работу, посетив более 10 тысяч домов в ходе подворовых обходов. Для групп риска организована вакцинация против гепатита А и профилактическое фагирование. Министр здравоохранения Республики Дагестан Ярослав Глазов держит на личном контроле вопрос оказания медицинской помощи всем пострадавшим.

В Дагестане после массового отравления задержали директора компании ЖКХ
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Напомним, несколько дней назад в Республике Дагестан зафиксирован случай массового отравления жителей. По результатам проведённых исследований, причиной инфицирования была названа питьевая вода, не соответствующая санитарным нормам. Пострадавшие обращались за медицинской помощью с характерными симптомами: рвотой, повышенной температурой тела и диареей. Как установили специалисты Роспотребнадзора, вспышка кишечной инфекции была вызвана бактериями рода шигелла, попавшими в систему водоснабжения.

Алиса Хуссаин
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