Число пострадавших от кишечной инфекции в Дагестане приближается к 400

В Дагестане число пострадавших от кишечной инфекции приближается к 400. Такие данные приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По информации ведомства, за последние четверо суток зарегистрировано 372 случая заболевания, причем 357 из них — дети. В настоящее время в Магарамкентской центральной районной больнице находятся на лечении 97 пациентов с симптомами гастроэнтерита, включая 91 ребёнка. При этом 23 юных пациента уже завершили курс терапии и были выписаны для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

Медицинские работники проводят активную профилактическую работу, посетив более 10 тысяч домов в ходе подворовых обходов. Для групп риска организована вакцинация против гепатита А и профилактическое фагирование. Министр здравоохранения Республики Дагестан Ярослав Глазов держит на личном контроле вопрос оказания медицинской помощи всем пострадавшим.