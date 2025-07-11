Число пострадавших от кишечной инфекции в Дагестане приближается к 400
В Дагестане к врачам обратились 372 человека с симптомами кишечной инфекции
Машина скорой помощи. Обложка © Life.ru
В Дагестане число пострадавших от кишечной инфекции приближается к 400. Такие данные приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона.
По информации ведомства, за последние четверо суток зарегистрировано 372 случая заболевания, причем 357 из них — дети. В настоящее время в Магарамкентской центральной районной больнице находятся на лечении 97 пациентов с симптомами гастроэнтерита, включая 91 ребёнка. При этом 23 юных пациента уже завершили курс терапии и были выписаны для дальнейшего амбулаторного наблюдения.
Медицинские работники проводят активную профилактическую работу, посетив более 10 тысяч домов в ходе подворовых обходов. Для групп риска организована вакцинация против гепатита А и профилактическое фагирование. Министр здравоохранения Республики Дагестан Ярослав Глазов держит на личном контроле вопрос оказания медицинской помощи всем пострадавшим.
Напомним, несколько дней назад в Республике Дагестан зафиксирован случай массового отравления жителей. По результатам проведённых исследований, причиной инфицирования была названа питьевая вода, не соответствующая санитарным нормам. Пострадавшие обращались за медицинской помощью с характерными симптомами: рвотой, повышенной температурой тела и диареей. Как установили специалисты Роспотребнадзора, вспышка кишечной инфекции была вызвана бактериями рода шигелла, попавшими в систему водоснабжения.