Тайна массового отравления в Дагестане раскрыта: Роспотребнадзор нашёл источник инфекции

В рамках комплексного обследования пациентов удалось быстро определить источник заражения и принять меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

«В лаборатории Роспотребнадзора проведено обследование заболевших на широкий спектр возбудителей кишечных инфекций вирусной и бактериальной природы. В кратчайшие сроки установлена причина заболевания — бактерия рода шигелла (дизентерия)» , — рассказали представители ведомства.

Напомним, на днях в Дагестане была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Причиной массового заболевания стала загрязнённая питьевая вода. Более 100 человек обратились к врачу из-за рвоты, температуры и диареи, а 18 пострадавших были госпитализированы.