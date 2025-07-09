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9 июля, 08:09

Тайна массового отравления в Дагестане раскрыта: Роспотребнадзор нашёл источник инфекции

Вспышка кишечной инфекции в Дагестане произошла из-за бактерии шигеллы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peakstock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peakstock

Специалисты республиканского управления Роспотребнадзора установили возбудителя, вызвавшего вспышку острой кишечной инфекции среди жителей Магарамкентского района Дагестана. В результате тщательного лабораторного анализа выявлена бактерия рода шигелла, являющаяся причиной дизентерии.

В рамках комплексного обследования пациентов удалось быстро определить источник заражения и принять меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

«В лаборатории Роспотребнадзора проведено обследование заболевших на широкий спектр возбудителей кишечных инфекций вирусной и бактериальной природы. В кратчайшие сроки установлена причина заболевания — бактерия рода шигелла (дизентерия)», — рассказали представители ведомства.

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Напомним, на днях в Дагестане была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Причиной массового заболевания стала загрязнённая питьевая вода. Более 100 человек обратились к врачу из-за рвоты, температуры и диареи, а 18 пострадавших были госпитализированы.

Владимир Озеров
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