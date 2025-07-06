Почти 20 детей отравились свинцом в частном китайском детском саду
Shanghai Zhebao: В Китае 19 детей отравились свинцом в частном детском саду
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В частном детском саду провинции Ганьсу зафиксировано массовое отравление свинцом, пострадали не менее 19 детей. По информации издания Shanghai Zhebao, директор учреждения арестован, ведётся расследование возможного использования опасных пищевых добавок.
По данным медицинских обследований, у пострадавших детей уровень свинца в крови достигал 400 мкг/л при допустимой норме в 250 мкг/л. Родители сообщили, что у детей несколько месяцев наблюдались симптомы отравления: тошнота, диарея, спазмы в животе и боли в ногах.
Власти провинции Ганьсу создали спецгруппу для расследования, но пока не раскрыли, какая именно пищевая добавка стала источником отравления.
Ранее сообщалось о массовом отравлении пассажиров теплохода «Николай Карамзин». Расследование показало, что к работе на судне допустили сотрудников с симптомами кишечной инфекции, включая повара и официанта. Также были выявлены нарушения условий хранения продуктов питания.