Число отравившихся водой в Дагестане превысило 100 человек
Число отравившихся водой в Дагестане достигло 110 человек, 18 госпитализированы
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Количество отравившихся водой в Дагестане выросло до 110. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
«За последние сутки с симптомами тошноты, рвоты, повышения температуры тела и диареи больницу обратились 110 человек, из них госпитализировано 18», — говорится в сообщении.
По словам медиков, состояние пострадавших оценивается как среднее и лёгкое. В Магарамкентский район, где произошло ЧП, направлена бригада эпидемиологов и инфекционистов. Региональное управление Роспотребнадзора начало расследование, что выявить источник острой кишечной инфекции, которую выявили у жителей Магарамкента, Гиляра, Куйсуна, Гапцаха и Верхнего Тагиркента.
Напомним, ранее сообщалось, что вспышка кишечной инфекции в Дагестане охватила несколько населённых пунктов. Санитарные службы взяли пробы воды, а также материалы для лабораторного анализа.