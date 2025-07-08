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Регион
8 июля, 07:54

Число отравившихся водой в Дагестане превысило 100 человек

Число отравившихся водой в Дагестане достигло 110 человек, 18 госпитализированы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga_bl777

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga_bl777

Количество отравившихся водой в Дагестане выросло до 110. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

«За последние сутки с симптомами тошноты, рвоты, повышения температуры тела и диареи больницу обратились 110 человек, из них госпитализировано 18», — говорится в сообщении.

По словам медиков, состояние пострадавших оценивается как среднее и лёгкое. В Магарамкентский район, где произошло ЧП, направлена бригада эпидемиологов и инфекционистов. Региональное управление Роспотребнадзора начало расследование, что выявить источник острой кишечной инфекции, которую выявили у жителей Магарамкента, Гиляра, Куйсуна, Гапцаха и Верхнего Тагиркента.

В Дагестане более десяти туристов отравились после посещения местных кафе
В Дагестане более десяти туристов отравились после посещения местных кафе

Напомним, ранее сообщалось, что вспышка кишечной инфекции в Дагестане охватила несколько населённых пунктов. Санитарные службы взяли пробы воды, а также материалы для лабораторного анализа.

Никита Никонов
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