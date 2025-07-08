Вспышка кишечной инфекции в Дагестане охватила сразу несколько населённых пунктов

В Магарамкентском районе Республики Дагестан зарегистрированы многочисленные случаи кишечной инфекции. По предварительным данным, причиной массового заболевания могла стать загрязнённая питьевая вода. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Симптомы недомогания выявлены у жителей нескольких населённых пунктов: Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Пострадавшие были госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.

Санитарные службы взяли пробы воды, а также материалы для лабораторного анализа. Расследование эпидемиологической ситуации продолжается. Устанавливается источник заражения и обстоятельства, при которых произошло инфицирование. Прокуратура также организовала проверку.