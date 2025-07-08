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7 июля, 22:51

Вспышка кишечной инфекции в Дагестане охватила сразу несколько населённых пунктов

Роспотребнадзор: В Дагестане произошла вспышка кишечной инфекции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KHUNNINE

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KHUNNINE

В Магарамкентском районе Республики Дагестан зарегистрированы многочисленные случаи кишечной инфекции. По предварительным данным, причиной массового заболевания могла стать загрязнённая питьевая вода. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Симптомы недомогания выявлены у жителей нескольких населённых пунктов: Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Пострадавшие были госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.

Санитарные службы взяли пробы воды, а также материалы для лабораторного анализа. Расследование эпидемиологической ситуации продолжается. Устанавливается источник заражения и обстоятельства, при которых произошло инфицирование. Прокуратура также организовала проверку.

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А ранее врач рассказала, что вирусная инфекция ящура обычно поражает скот, но при контакте с больными животным может передаться и человеку. Кроме того, опасность могут представлять и некоторые продукты питания. В первую очередь это касается молочных продуктов на стихийных рынках.

Тимур Хингеев
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