Россиян предупредили об эпидемии розового лишая

Роспотребнадзор активно мониторит эпидемиологическую обстановку, связанную с увеличением случаев розового лишая в Таиланде. В ведомстве также рекомендовали в случае появления симптомов — кашля, температуры, сыпи, насморка, жидкого стула и боли в горле — немедленно обращаться в больницу.

«Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке розового лишая в Таиланде. По имеющейся информации, Департамент медицинских услуг страны выпустил медицинское предупреждение о розовом лишае, кожном заболевании, которое часто встречается в сезон дождей. Количество заболевших не уточняется», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили о мерах профилактики инфекционных заболеваний. Рекомендуется тщательно мыть руки после посещения общественных мест, туалета и перед приёмом пищи. Для питья следует использовать только бутилированную или кипяченую воду. Также важно мыть фрукты и овощи с использованием бутилированной или кипячёной воды и избегать контактов с людьми, у которых есть признаки респираторных или кишечных инфекций.

Розовый лишай Жибера — это кожное заболевание, которое чаще всего проявляется у молодых людей в возрасте от 10 до 35 лет и, как предполагается, имеет вирусную природу. Заболевание обычно возникает на фоне ослабленного иммунитета, стресса, переохлаждения или аллергических реакций. Оно не считается заразным и, как правило, проходит самостоятельно в течение 6-8 недель.