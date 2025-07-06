Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 23:02

Опасная романтика: Врач рассказала, может ли поцелуй спровоцировать аллергию

Врач Филёва: Аллергены из пищи или лекарств сохраняются в слюне до 24 часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kyryk Ivan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kyryk Ivan

Во Всемирный день поцелуя врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала Life.ru о неожиданной опасности, которая может подстерегать влюблённых. Речь идёт об аллергических реакциях, которые могут быть спровоцированы контактом со слюной партнёра.

По словам специалиста, аллергия через поцелуй — не такое уж редкое явление. Аллергены из пищи, лекарств или косметических средств способны сохраняться в слюне до 24 часов даже после тщательной чистки зубов.

Механизм прост: аллергены из пищи, лекарств или косметики сохраняются в слюне до 24 часов даже после чистки зубов. При поцелуе они попадают к партнёру, запуская реакции — от сыпи до анафилактического шока.

Александра Филёва

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Механизм прост: аллергены из пищи, лекарств или косметики сохраняются в слюне до 24 часов даже после чистки зубов. При поцелуе они попадают к партнёру, запуская реакции — от сыпи до анафилактического шока.
Механизм прост: аллергены из пищи, лекарств или косметики сохраняются в слюне до 24 часов даже после чистки зубов. При поцелуе они попадают к партнёру, запуская реакции — от сыпи до анафилактического шока.

В качестве примера врач привела случай с 30-летним мужчиной с аллергией на арахис, у которого развился отёк Квинке после поцелуя с девушкой, употреблявшей арахис за два часа до этого. При этом девушка чистила зубы и использовала жевательную резинку.

Чтобы избежать подобных ситуаций, аллергикам следует предупреждать партнёров о своих особенностях. Перед поцелуем необходимо избегать употребления аллергенов в течение суток, тщательно чистить зубы и использовать ополаскиватель для полости рта. При тяжёлых формах аллергии рекомендуется всегда иметь при себе эпинефрин и заблаговременно принимать антигистаминные препараты.

Страстный поцелуй Киркорова и Бузовой на концерте Димы Билана попал на видео
Страстный поцелуй Киркорова и Бузовой на концерте Димы Билана попал на видео

Ранее специалисты предупреждали о вреде длительного ношения капроновых колготок. Утягивающий эффект этих изделий может нарушать кровообращение, провоцируя обострение варикоза и развитие грибковых инфекций. Врачи советуют отдавать предпочтение компрессионным чулкам и избегать сочетания капрона с узкой обувью на каблуке.

Андрей Горяничев
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar