Опасная романтика: Врач рассказала, может ли поцелуй спровоцировать аллергию

Во Всемирный день поцелуя врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала Life.ru о неожиданной опасности, которая может подстерегать влюблённых. Речь идёт об аллергических реакциях, которые могут быть спровоцированы контактом со слюной партнёра.

По словам специалиста, аллергия через поцелуй — не такое уж редкое явление. Аллергены из пищи, лекарств или косметических средств способны сохраняться в слюне до 24 часов даже после тщательной чистки зубов.

Механизм прост: аллергены из пищи, лекарств или косметики сохраняются в слюне до 24 часов даже после чистки зубов. При поцелуе они попадают к партнёру, запуская реакции — от сыпи до анафилактического шока. Александра Филёва Врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

В качестве примера врач привела случай с 30-летним мужчиной с аллергией на арахис, у которого развился отёк Квинке после поцелуя с девушкой, употреблявшей арахис за два часа до этого. При этом девушка чистила зубы и использовала жевательную резинку.

Чтобы избежать подобных ситуаций, аллергикам следует предупреждать партнёров о своих особенностях. Перед поцелуем необходимо избегать употребления аллергенов в течение суток, тщательно чистить зубы и использовать ополаскиватель для полости рта. При тяжёлых формах аллергии рекомендуется всегда иметь при себе эпинефрин и заблаговременно принимать антигистаминные препараты.