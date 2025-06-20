Россияне кинулись полоскать рот кокосовым маслом по заветам советов из TikTok. Но вот что об этом думают врачи

Кокосовое масло стало популярным средством для ухода за полостью рта: многие утверждают, что оно не только укрепляет десны, но и отбеливает зубы. Но есть ли в этом смысл? Life.ru поинтересовался у врача - эксперта Лаборатории «Гемотест» Александры Филёвой.

Наша собеседница рассказала, что кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, обладающую антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Полоскание полости рта маслом формирует деликатный слой на зубной эмали, захватывая бактерии и рыхлый налет, которые эффективно устраняются при сплевывании. Это действительно помогает снизить количество вредных микроорганизмов, вызывающих кариес и воспаление десен.

Что касается отбеливания, кокосовое масло не содержит агрессивных абразивов или химических отбеливателей, как профессиональные стоматологические средства. Однако за счет уменьшения зубного налета и пигментированных отложений (например, от кофе или чая) зубы могут выглядеть на пару тонов светлее. Эффект скорее профилактический и накопительный, чем мгновенный. врач - эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва

Для полоскания ротовой полости рекомендуется использовать нерафинированное кокосовое масло холодного отжима. Достаточно 1–2 чайных ложек. Масло нужно держать во рту несколько минут, активно перемещая между зубами. После процедуры его следует выплюнуть (не глотать) и тщательно прополоскать рот водой.

«Важно понимать, что кокосовое масло не заменяет чистку зубов пастой и щеткой, а служит дополнительным уходом. Для заметного отбеливающего эффекта следует сочетать его с профессиональной гигиеной у стоматолога», — предупредила собеседница Life.ru.