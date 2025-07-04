Болезнь домашнего скота: Врач перечислила продукты, через которые передаётся ящур

Вирусная инфекция ящура, как правило, поражает домашний скот, однако при контакте с больными животным может передаться и человеку. Кроме того, опасность для людей представляют и некоторые популярные продукты питания, предупредила врач-инфекционист Красногорской больницы Наталья Турская.

«В первую очередь, не нужно пробовать «домашнее молоко» или «натуральный сыр», покупать молочные продукты и мясо на стихийных рынках», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, она призвала следить за сообщениями местных властей и соблюдать меры профилактике при поездках в деревни и на фермы. По словам эксперта, человек не может передавать ящур другим людям, поэтому масштабные эпидемии исключены. Однако ветеринары и фермеры находятся в группе риска.