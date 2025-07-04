Болезнь домашнего скота: Врач перечислила продукты, через которые передаётся ящур
Врач Турская: Инфекция ящура может передаться через мясо, молоко и сыр
Ящур может передаться через мясо, молоко и сыр. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Вирусная инфекция ящура, как правило, поражает домашний скот, однако при контакте с больными животным может передаться и человеку. Кроме того, опасность для людей представляют и некоторые популярные продукты питания, предупредила врач-инфекционист Красногорской больницы Наталья Турская.
«В первую очередь, не нужно пробовать «домашнее молоко» или «натуральный сыр», покупать молочные продукты и мясо на стихийных рынках», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Кроме того, она призвала следить за сообщениями местных властей и соблюдать меры профилактике при поездках в деревни и на фермы. По словам эксперта, человек не может передавать ящур другим людям, поэтому масштабные эпидемии исключены. Однако ветеринары и фермеры находятся в группе риска.
При заражении человек начинает испытывать характерные для данного недуга симптомы: лёгкое повышение температуры, головная боль, слабость, язвочки во рту, на губах и пальцах, реже конъюнктивит. Поэтому врач призвала мыть руки после прогулок, особенно если имелись контакты с животными.
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