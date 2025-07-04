«Заболевание, которого нет»: Россиянам объяснили, как бороться с ипохондрией

В современном мире доступ к медицинской информации стал значительно проще, однако прогресс обернулся для многих людей негативными последствиями, поскольку теперь каждый может самостоятельно интерпретировать свои симптомы. Даже лёгкое головокружение вызывает желание сразу искать причину в Интернете. В результате люди диагностируют себе рассеянный склероз, рак, инсульт и другие смертельные недуги. Об этом рассказала психолог Ирина Чудновец.

«Так рождается ипохондрия — заболевание, которого нет, но оно ощущается острее реальной болезни. Это не слабость характера и не прихоть. Это сбой в системе восприятия, когда мозг начинает видеть угрозы там, где их нет», — объяснила эксперт.

Она дала несколько рекомендаций для борьбы с ипохондрией. В первую очередь необходимо пройти обследование у одного-двух врачей и сверить их заключения. Также важно работать с тревогой с помощью медитации, занятий спортом или терапии, направленной на снижение уровня стресса. Следует ограничить поиск симптомов в Сети, так как это только усиливает тревогу и способствует развитию негативного состояния. А ещё важно перенаправить своё внимание на хобби или общение с близкими, отметила собеседница «Вечерней Москвы».