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4 июля, 07:15

«Заболевание, которого нет»: Россиянам объяснили, как бороться с ипохондрией

Психолог Чудновец: Ипохондрикам следует ограничить поиск симптомов в Сети

Ипохондрик. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Ипохондрик. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В современном мире доступ к медицинской информации стал значительно проще, однако прогресс обернулся для многих людей негативными последствиями, поскольку теперь каждый может самостоятельно интерпретировать свои симптомы. Даже лёгкое головокружение вызывает желание сразу искать причину в Интернете. В результате люди диагностируют себе рассеянный склероз, рак, инсульт и другие смертельные недуги. Об этом рассказала психолог Ирина Чудновец.

«Так рождается ипохондрия — заболевание, которого нет, но оно ощущается острее реальной болезни. Это не слабость характера и не прихоть. Это сбой в системе восприятия, когда мозг начинает видеть угрозы там, где их нет», — объяснила эксперт.

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Она дала несколько рекомендаций для борьбы с ипохондрией. В первую очередь необходимо пройти обследование у одного-двух врачей и сверить их заключения. Также важно работать с тревогой с помощью медитации, занятий спортом или терапии, направленной на снижение уровня стресса. Следует ограничить поиск симптомов в Сети, так как это только усиливает тревогу и способствует развитию негативного состояния. А ещё важно перенаправить своё внимание на хобби или общение с близкими, отметила собеседница «Вечерней Москвы».

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Ранее эксперт объяснил, как отличить ипохондриков от настоящих больных. По его словам, трети больных нужен не терапевт, а психиатр. Кроме того, врач рассказала, как справиться с ипохондриком в семье.

Борис Эльфанд
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