Туман в голове: Россиян предупредили об опасной «болезни современной цивилизации»

«Болезнь современной цивилизации» — именно так медики называют синдром хронической усталости, который чаще всего встречается у 25-45-летних жителей мегаполисов, с головой погружённых в рабочие процессы. Для недуга характерны усталость по утрам, сильное истощение, спутанность мыслей. Негативное состояние часто путают с простым переутомлением, однако оно намного опаснее, предупредила врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Основным симптомом болезни, по её словам, является постоянное чувство усталости, которое не исчезает даже после длительного отдыха. Многие пациенты жалуются на «туман в голове», при котором концентрация снижается до критического уровня. К физическим проявлениям относятся беспричинные мышечные боли, головокружения и нарушения сна. Эмоциональное состояние варьируется от полного безразличия до раздражительности даже по мелочам.

Диагностировать синдром хронической усталости довольно сложно. Стандартные анализы зачастую не показывают отклонений, из-за чего люди могут годами обращаться к специалистам без постановки точного диагноза. Современная практика предполагает комплексный подход, включающий детальный анализ образа жизни, оценку когнитивных функций и исследование качества сна, отметила кандидат медицинских наук.