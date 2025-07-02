Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 08:20

Туман в голове: Россиян предупредили об опасной «болезни современной цивилизации»

Врач Крашкина: Синдром хронической усталости характерен для 25-45-летних граждан

Мужчина устал. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мужчина устал. Обложка © Шедеврум / Life.ru

«Болезнь современной цивилизации» — именно так медики называют синдром хронической усталости, который чаще всего встречается у 25-45-летних жителей мегаполисов, с головой погружённых в рабочие процессы. Для недуга характерны усталость по утрам, сильное истощение, спутанность мыслей. Негативное состояние часто путают с простым переутомлением, однако оно намного опаснее, предупредила врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Основным симптомом болезни, по её словам, является постоянное чувство усталости, которое не исчезает даже после длительного отдыха. Многие пациенты жалуются на «туман в голове», при котором концентрация снижается до критического уровня. К физическим проявлениям относятся беспричинные мышечные боли, головокружения и нарушения сна. Эмоциональное состояние варьируется от полного безразличия до раздражительности даже по мелочам.

5 признаков, что ваша работа вас убивает и пора срочно бежать оттуда
5 признаков, что ваша работа вас убивает и пора срочно бежать оттуда

Диагностировать синдром хронической усталости довольно сложно. Стандартные анализы зачастую не показывают отклонений, из-за чего люди могут годами обращаться к специалистам без постановки точного диагноза. Современная практика предполагает комплексный подход, включающий детальный анализ образа жизни, оценку когнитивных функций и исследование качества сна, отметила кандидат медицинских наук.

«Главный посыл для тех, кто столкнулся с этой проблемой: хроническая усталость не должна быть нормой жизни. Это сигнал организма о том, что ему требуется помощь. Современная медицина располагает методами, которые могут вернуть радость жизни и работоспособность — важно только вовремя обратиться за помощью», — заключила собеседница РИАМО.

Как отличить усталость от выгорания — и не перепутать с ленью
Как отличить усталость от выгорания — и не перепутать с ленью

Ранее психолог рассказал, как улучшить сон без лишних затрат. Кроме того, россиянам объяснили, почему болит голова летом и как это связано с сосудами. А ещё травматолог объяснил, как вычислить сколиоз на ранних стадиях.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar