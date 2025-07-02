Туман в голове: Россиян предупредили об опасной «болезни современной цивилизации»
Врач Крашкина: Синдром хронической усталости характерен для 25-45-летних граждан
Мужчина устал. Обложка © Шедеврум / Life.ru
«Болезнь современной цивилизации» — именно так медики называют синдром хронической усталости, который чаще всего встречается у 25-45-летних жителей мегаполисов, с головой погружённых в рабочие процессы. Для недуга характерны усталость по утрам, сильное истощение, спутанность мыслей. Негативное состояние часто путают с простым переутомлением, однако оно намного опаснее, предупредила врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
Основным симптомом болезни, по её словам, является постоянное чувство усталости, которое не исчезает даже после длительного отдыха. Многие пациенты жалуются на «туман в голове», при котором концентрация снижается до критического уровня. К физическим проявлениям относятся беспричинные мышечные боли, головокружения и нарушения сна. Эмоциональное состояние варьируется от полного безразличия до раздражительности даже по мелочам.
Диагностировать синдром хронической усталости довольно сложно. Стандартные анализы зачастую не показывают отклонений, из-за чего люди могут годами обращаться к специалистам без постановки точного диагноза. Современная практика предполагает комплексный подход, включающий детальный анализ образа жизни, оценку когнитивных функций и исследование качества сна, отметила кандидат медицинских наук.
«Главный посыл для тех, кто столкнулся с этой проблемой: хроническая усталость не должна быть нормой жизни. Это сигнал организма о том, что ему требуется помощь. Современная медицина располагает методами, которые могут вернуть радость жизни и работоспособность — важно только вовремя обратиться за помощью», — заключила собеседница РИАМО.
Ранее психолог рассказал, как улучшить сон без лишних затрат. Кроме того, россиянам объяснили, почему болит голова летом и как это связано с сосудами. А ещё травматолог объяснил, как вычислить сколиоз на ранних стадиях.