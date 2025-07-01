Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 04:00

Спим как младенцы: Шесть лайфхаков от психолога, как улучшить сон без лишних затрат

Психолог Роднова: Для идеального сна нужны темнота, тишина и прохлада

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotodrobik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotodrobik

Здоровый сон — одна из самых важных потребностей человека. Он помогает восстанавливаться после тяжёлого дня и поддерживать организм в тонусе. Психолог и кинезиолог Марина Роднова в беседе с Life.ru поделилась простыми и эффективными советами, которые помогут быстро заснуть и проснуться полным сил.

Сон — одна из фундаментальных потребностей человека. Он нужен для восстановления сил, поддержания самочувствия. Проблемы со сном сбивают биоритмы организма. Он хуже восстанавливается и, как следствие, выше риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, ожирения и диабета.

Марина Роднова

Психолог, кинезиолог

Сон — одна из фундаментальных потребностей человека. Он нужен для восстановления сил, поддержания самочувствия. Проблемы со сном сбивают биоритмы организма. Он хуже восстанавливается и, как следствие, выше риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, ожирения и диабета.
Сон — одна из фундаментальных потребностей человека. Он нужен для восстановления сил, поддержания самочувствия. Проблемы со сном сбивают биоритмы организма. Он хуже восстанавливается и, как следствие, выше риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, ожирения и диабета.

Чтобы улучшить качество сна, важно соблюдать режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Это поможет настроить ваши внутренние часы. Создайте идеальную обстановку в спальне: темнота, тишина и прохлада. Плотные шторы, беруши и проветривание помогут вам в этом.

Оптимальная температура для сна — плюс 18-20 градусов. Перед сном важно расслабиться и отвлечься от забот. Попробуйте принять тёплую ванну, почитать книгу или послушать спокойную музыку.

«Если человек переутомился днём — неважно, физически или умственно – организм вряд ли сможет погрузиться в глубокий сон, который «перезагружает» его нервную систему. А поверхностный сон плохо влияет на эмоциональное состояние человека и его когнитивные способности. Вот такой замкнутый круг получается», — уточняет эксперт.

Специалист советует ограничить использование гаджетов перед сном. Синий свет экранов мешает выработке мелатонина — гормона, регулирующего сон. Ароматерапия с лавандой, ромашкой или мятой поможет расслабиться и улучшить качество сна.

Правильное питание также играет важную роль. Избегайте сладкого и тяжёлой пищи перед сном. Лучше включите в рацион продукты, богатые магнием и триптофаном, такие как орехи, семена тыквы, миндаль и молочные продукты. Они способствуют выработке серотонина и мелатонина, необходимых для хорошего сна.

Перепады настроения и плохой сон: Адвокат назвал неожиданные причины лишения водительских прав
Перепады настроения и плохой сон: Адвокат назвал неожиданные причины лишения водительских прав

Ранее Life.ru рассказал, как справиться с унынием из-за холодной и дождливой погоды в июне. Дефицит солнечного света приводит к снижению выработки серотонина и мелатонина, вызывая плохое настроение и усталость. Попробуйте создать «искусственное лето» дома с помощью яркого света, энергичной музыки и сочных цветов, а также компенсируйте нехватку витамина D и активно двигайтесь, даже если не хочется.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar