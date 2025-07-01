Спим как младенцы: Шесть лайфхаков от психолога, как улучшить сон без лишних затрат

Здоровый сон — одна из самых важных потребностей человека. Он помогает восстанавливаться после тяжёлого дня и поддерживать организм в тонусе. Психолог и кинезиолог Марина Роднова в беседе с Life.ru поделилась простыми и эффективными советами, которые помогут быстро заснуть и проснуться полным сил.

Сон — одна из фундаментальных потребностей человека. Он нужен для восстановления сил, поддержания самочувствия. Проблемы со сном сбивают биоритмы организма. Он хуже восстанавливается и, как следствие, выше риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, ожирения и диабета. Марина Роднова Психолог, кинезиолог

Чтобы улучшить качество сна, важно соблюдать режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Это поможет настроить ваши внутренние часы. Создайте идеальную обстановку в спальне: темнота, тишина и прохлада. Плотные шторы, беруши и проветривание помогут вам в этом.

Оптимальная температура для сна — плюс 18-20 градусов. Перед сном важно расслабиться и отвлечься от забот. Попробуйте принять тёплую ванну, почитать книгу или послушать спокойную музыку.

«Если человек переутомился днём — неважно, физически или умственно – организм вряд ли сможет погрузиться в глубокий сон, который «перезагружает» его нервную систему. А поверхностный сон плохо влияет на эмоциональное состояние человека и его когнитивные способности. Вот такой замкнутый круг получается», — уточняет эксперт.

Специалист советует ограничить использование гаджетов перед сном. Синий свет экранов мешает выработке мелатонина — гормона, регулирующего сон. Ароматерапия с лавандой, ромашкой или мятой поможет расслабиться и улучшить качество сна.

Правильное питание также играет важную роль. Избегайте сладкого и тяжёлой пищи перед сном. Лучше включите в рацион продукты, богатые магнием и триптофаном, такие как орехи, семена тыквы, миндаль и молочные продукты. Они способствуют выработке серотонина и мелатонина, необходимых для хорошего сна.