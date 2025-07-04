«Эффективность и безопасность»: Врач развеяла популярные мифы о статинах

Вопреки популярному мифу, статины не представляют опасности для печени. Препараты не будут угрожать здоровью пациента, если принимать их под контролем медиков. Более того, они уменьшают вероятность развития рака печени, а также оказывают защитное действие на сосуды, снижают риск инфаркта и инсульта. Об этом рассказала врач-стажёр, кардиолог Перинатального центра НМИЦ им. В. А. Алмазова Полина Бухмирова.

По её словам, заменять статины биологически активными добавками нельзя, поскольку БАДы не проходят строгую проверку и могут быть опасны. Слухи по поводу ухудшения памяти или риска развития диабета тоже преувеличены. Наоборот, статины помогают защищать мозг от сосудистой деменции, а потенциальный риск диабета не перевешивает пользу от лечения.

Лектор Общества «Знание» также подчеркнула, что статины необходимо принимать регулярно и курсами. По её словам, только такой подход обеспечивает эффективность лекарств, а индивидуальный подбор дозировки должен осуществляться врачом.