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4 июля, 08:37

«Эффективность и безопасность»: Врач развеяла популярные мифы о статинах

Врач Бухмирова: Исследования подтверждают эффективность и безопасность статинов

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Вопреки популярному мифу, статины не представляют опасности для печени. Препараты не будут угрожать здоровью пациента, если принимать их под контролем медиков. Более того, они уменьшают вероятность развития рака печени, а также оказывают защитное действие на сосуды, снижают риск инфаркта и инсульта. Об этом рассказала врач-стажёр, кардиолог Перинатального центра НМИЦ им. В. А. Алмазова Полина Бухмирова.

По её словам, заменять статины биологически активными добавками нельзя, поскольку БАДы не проходят строгую проверку и могут быть опасны. Слухи по поводу ухудшения памяти или риска развития диабета тоже преувеличены. Наоборот, статины помогают защищать мозг от сосудистой деменции, а потенциальный риск диабета не перевешивает пользу от лечения.

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Лектор Общества «Знание» также подчеркнула, что статины необходимо принимать регулярно и курсами. По её словам, только такой подход обеспечивает эффективность лекарств, а индивидуальный подбор дозировки должен осуществляться врачом.

«Статины – это лекарства, эффективность и безопасность которых подтверждены тысячами пациентов и десятками масштабных исследований», — отметила собеседница РИА «ФедералПресс».

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Ранее россиян предупредили, что приём статинов повышает риск деменции. Кроме того, любителей аспирина предупредили о страшных последствиях.

Борис Эльфанд
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