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9 июля, 16:56

В Дагестане после массового отравления задержали директора компании ЖКХ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Директор МБУ «ЖКХ» Магарамкентского района Дагестана задержан в связи со вспышкой инфекции. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

В Дагестане после массового отравления задержали директора компании ЖКХ Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан директор муниципального бюджетного учреждения муниципального района «Магарамкентский район» «Жилищно-коммунальное хозяйство», — говорится в сообщении.

Тайна массового отравления в Дагестане раскрыта: Роспотребнадзор нашёл источник инфекции
Тайна массового отравления в Дагестане раскрыта: Роспотребнадзор нашёл источник инфекции

Напомним, на днях в Дагестане произошло массовое отравление. Причиной инфекции стала загрязнённая питьевая вода. Более 100 человек обратились к врачу из-за рвоты, температуры и диареи. 18 пострадавших попали в больницы.

Александра Мышляева
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