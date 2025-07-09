Директор МБУ «ЖКХ» Магарамкентского района Дагестана задержан в связи со вспышкой инфекции. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

В Дагестане после массового отравления задержали директора компании ЖКХ Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Напомним, на днях в Дагестане произошло массовое отравление. Причиной инфекции стала загрязнённая питьевая вода. Более 100 человек обратились к врачу из-за рвоты, температуры и диареи. 18 пострадавших попали в больницы.