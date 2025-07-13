На Урале 26 человек отравились хлором в термальном комплексе

В Екатеринбурге за медицинской помощью обратились 26 сотрудников термального комплекса «Баден-Баден». Как сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, причиной могло стать отравление хлором.

«Сотрудники комплекса «Баден-Баден» в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью в связи со слезотечением, дезориентацией, одышкой и тошнотой. По предварительной информации, причиной этих симптомов является отравление хлором», — говорится в сообщении.