Ребёнок из России отравился на пенной вечеринке в пятизвёздочном отеле Египта
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В Шарм-эш-Шейхе 12-летний подросток из Салехарда едва не стал жертвой яркого курортного развлечения. Отдыхая с матерью в роскошном пятизвёздочном отеле Sunrise Montemare Resort, мальчик отправился на пенную вечеринку, которые регулярно проводятся там. Однако веселье обернулось бедой: ребёнок наглотался пены и вскоре его состояние резко ухудшилось.
Кадры с пенной вечеринки в отеле в Египте, где отравился ребёнок из России. Видео © Telegram / SHOT
К вечеру школьника мучила неукротимая рвота. Мать попыталась облегчить его состояние сорбентами, но это не помогло. Прибывшая в отель бригада скорой помощи столкнулась с трудностями: врачи не смогли установить капельницу из-за проблем с доступом к вене. В итоге мальчику сделали два укола и назначили препараты для желудка. К утру его самочувствие улучшилось.
Администрация отеля собрала специальную комиссию, чтобы разобраться в составе пены, использованной на вечеринке. Мать пострадавшего рассказала, что результаты проверки пока не обнародованы. Ситуация вызвала обеспокоенность среди туристов, а руководство отеля пообещало тщательно разобраться в причинах произошедшего.
Тем временем россиян на Мальдивах охватила паника из-за участившихся укусов жёлтолихорадочных комаров, переносящих вирус чикунгунья. По словам туристов, территории отелей никак не обрабатывают от кровососущих. В России, к счастью, не зафиксированы случаи заражения. Правда, вирусолог предупредил, что полностью исключить занос вируса чикунгунья в нашу страну проблематично.