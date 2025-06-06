Ребёнок из России отравился на пенной вечеринке в пятизвёздочном отеле Египта

В Шарм-эш-Шейхе 12-летний подросток из Салехарда едва не стал жертвой яркого курортного развлечения. Отдыхая с матерью в роскошном пятизвёздочном отеле Sunrise Montemare Resort, мальчик отправился на пенную вечеринку, которые регулярно проводятся там. Однако веселье обернулось бедой: ребёнок наглотался пены и вскоре его состояние резко ухудшилось.

Кадры с пенной вечеринки в отеле в Египте, где отравился ребёнок из России. Видео © Telegram / SHOT

К вечеру школьника мучила неукротимая рвота. Мать попыталась облегчить его состояние сорбентами, но это не помогло. Прибывшая в отель бригада скорой помощи столкнулась с трудностями: врачи не смогли установить капельницу из-за проблем с доступом к вене. В итоге мальчику сделали два укола и назначили препараты для желудка. К утру его самочувствие улучшилось.