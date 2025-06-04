Туристка с Урала погибла в Кабардино-Балкарии, упав со смотровой площадки

В Кабардино-Балкарской Республике 62-летняя туристка погибла, упав со смотровой площадки в живописном урочище Джилы-Су. Инцидент произошёл в Зольском районе.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о падении туристки поступило в 17:00. Спасатели оперативно прибыли на место, однако женщина получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

«На месте работали пять спасателей МЧС России. Тело погибшей эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, туристка была родом из Челябинска и приехала в Кабардино-Балкарию вместе с супругом в составе ставропольской туристической группы. Следственные органы региона и прокуратура КБР уже начали проверки по факту случившегося, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.