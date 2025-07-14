«Удушье, пена изо рта, тошнота»: Отравившимся хлором в уральских термах грозит опасность

Жители Екатеринбурга, которые получили отравление хлором в термальном комплексе, находятся под серьёзной угрозой. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала Life.ru, что данный газ обладает выраженным раздражающим и токсическим действием, влияет на дыхательные пути, слизистые оболочки и кожу. Даже кратковременный контакт с высокими дозами может привести к тяжёлым последствиям.

При лёгкой интоксикации возникает першение в горле, сухой кашель, покраснение глаз и слезотечение. Средняя степень тяжести характеризуется усилением кашля, появлением одышки, жжением в груди, головной болью и тошнотой. В тяжёлых случаях развивается удушье, мучительный кашель с пенистой мокротой, синюшность кожных покровов, спутанность сознания вплоть до его потери.

«При длительном воздействии высоких концентраций хлора возможен летальный исход из-за остановки дыхания или сердечной деятельности. Первая помощь при отравлении должна быть оказана незамедлительно. Пострадавшего необходимо вывести из зоны поражения на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды и уложить в полусидячее положение, чтобы облегчить дыхание. Если хлор попал на кожу или слизистые, нужно обильно промыть эти места проточной водой. В случае остановки дыхания или сердца требуется немедленно начать сердечно-лёгочную реанимацию», — рассказала Кашух.

При отравлении хлором первоочередная задача врачей — восстановить нормальное дыхание и предотвратить возможные осложнения. В стационаре пациенту обеспечивают подачу кислорода, а для выведения токсинов из организма проводят детоксикацию и назначают медикаменты для купирования воспалительного процесса. Даже после лёгкого отравления необходимо наблюдение врача, так как существует риск развития серьёзного поражения лёгких в течение 1–2 дней.

Чтобы избежать отравления хлором, необходимо строго соблюдать правила безопасности при работе с хлорсодержащими веществами, использовать средства защиты и обеспечивать достаточную вентиляцию в помещении. Следует быть особенно внимательным в бассейнах и аквапарках, где хлор используется для дезинфекции воды. Если вы почувствовали резкий химический запах, раздражение глаз или дыхательных путей, это может говорить о повышенной концентрации хлора в воздухе.

«При возникновении симптомов отравления важно действовать быстро и как можно скорее обратиться за медицинской помощью — это может спасти жизнь пострадавшему», — заявила врач.